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В Путятинском и Ряжском районах на десять дней отключат газ
С 16 по 25 мая филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ будет проводить испытание участка газопровода — отвода.

В Путятинском и Ряжском районах на десять дней отключат газ. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 16 по 25 мая филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ будет проводить испытание участка газопровода — отвода.

С выхода ГРС «Песочня» с 08:00 16 мая до 08:00 25 мая временно отключат газ на предприятиях и в домах в Путятинском районе в селах Песочня, Береговое, Летники, Отрада, Поляки, Черная Слобода, поселках Прудки и Мясной, деревнях Княгиня и Никитино.

Также газ отключат в деревне Васильевка Ряжского района.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: +7 (49136)-2-14-72, +7 (49136)-4-05-46, +7 (49246)-2-16-37.