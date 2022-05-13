В Москве закрыли музеи Третьяковской галереи
Из музея эвакуировали людей, а на место приехали сотрудники экстренных служб.
В пятницу, 13 мая, в Москве закрыли комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новую Третьяковку на Крымском валу по техническим причинам. Об этом передает
Предположительно, здания откроют для гостей после 14:00. Ранее в сети появилась информация, что из музея эвакуировали людей, а на место приехали сотрудники экстренных служб.
Фото с сайта Третьяковской галереи