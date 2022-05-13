Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
14°
Сбт, 14
14°
Вск, 15
15°
ЦБ USD 63.78 -2.01 14/05
ЦБ EUR 65.79 -2.99 14/05
Нал. USD 0 / 10000 19:49
Нал. EUR 0 / 10000 19:49
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
3 090
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
4 819
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
9 844
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
13 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Касимовском районе на сотрудницу больницы завели уголовные дела за мошенничество
Подозреваемая подготовила фиктивные соглашения к трудовым договорам на увеличение объема работ.

В Рязанской области два уголовных дела в отношении руководителя отдела кадров одного из медучреждений. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2020—2021 году подозреваемая подготовила фиктивные соглашения к трудовым договорам на увеличение объема работ. По документам некоторым сотрудникам медучреждения начислили и выплатили деньги за якобы исполнение обязанностей сверх нормы рабочего дня. Деньги сотрудники передавали подозреваемой по договоренности. Таким образом она похитила из бюджета региона более 550 тысяч рублей.

Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 159 УК Р. Ф. Расследование продолжается.