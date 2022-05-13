В Касимовском районе на сотрудницу больницы завели уголовные дела за мошенничество

Подозреваемая подготовила фиктивные соглашения к трудовым договорам на увеличение объема работ.

В Рязанской области два уголовных дела в отношении руководителя отдела кадров одного из медучреждений. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2020—2021 году подозреваемая подготовила фиктивные соглашения к трудовым договорам на увеличение объема работ. По документам некоторым сотрудникам медучреждения начислили и выплатили деньги за якобы исполнение обязанностей сверх нормы рабочего дня. Деньги сотрудники передавали подозреваемой по договоренности. Таким образом она похитила из бюджета региона более 550 тысяч рублей.