В Касимовском районе на сотрудницу больницы завели уголовные дела за мошенничество
Подозреваемая подготовила фиктивные соглашения к трудовым договорам на увеличение объема работ.
В Рязанской области два уголовных дела в отношении руководителя отдела кадров одного из медучреждений. Об этом сообщила
По данным следствия, в 2020—2021 году подозреваемая подготовила фиктивные соглашения к трудовым договорам на увеличение объема работ. По документам некоторым сотрудникам медучреждения начислили и выплатили деньги за якобы исполнение обязанностей сверх нормы рабочего дня. Деньги сотрудники передавали подозреваемой по договоренности. Таким образом она похитила из бюджета региона более 550 тысяч рублей.
Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 159 УК