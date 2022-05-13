В центре Воронежа пенсионерка погибла при обрушении балкона

Следователи возбудили уголовное дело по пункту в части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В центре Воронежа пенсионерка погибла при обрушении балкона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

Инцидент произошел в пятницу, 13 мая, на улице Фридриха Энгельса. На втором этаже жилого дома обрушился балкон, на котором в это время находилась 63-летняя хозяйка квартиры. От полученных травм женщина умерла на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту в части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).