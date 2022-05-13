Телефонные мошенники украли у замглавы ФНС 1,2 миллиона рублей

Преступники представились сотрудниками центрального банка.

Заместителя главы Федеральной налоговой службы Светлану Бондарчук обманули телефонные мошенники. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, в апреле Бондарчук позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками службы безопасности Центрального банка. Мошенники предложили ей «защитить средства»: снять деньги со счета и перевести через банкомат на другие счета.

В итоге, Светлана Бондарчук лишилась 1,2 миллиона рублей. Она является заместителем руководителя ФНС с 2011 года.