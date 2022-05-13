Сильный ветер сохранится в Рязанской области до следующего дня
На территории Рязанской области сохранятся порывы западного ветра скоростью 12-17 метров в секунду.
В Рязанской области сохранится сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовано на
До конца пятницы, 13 мая, и ночью в субботу, 14 мая, на территории Рязанской области сохранятся порывы западного ветра скоростью 12-17 метров в секунду.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101, 112, единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области —