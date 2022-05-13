Сенатор от Кентукки заблокировал проект о дополнительной помощи Украине

Когрессмен заявил, что законопроект создает высокие риски для экономики.

В четверг, 12 мая, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие верхней палатой американского конгресса законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на сумму почти 40 млрд долларов. Об этом передает РИА Новости .

Сенатор отметил, что Украину нельзя спасать в ущерб экономике США. По его словам, самой большой угрозой для Америки является госдолг, инфляция и обрушение доллара.

Когрессмен считает, что штаты не могут играть роль мирового жандарма.