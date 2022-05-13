Рязанцев предупредили об обработке лесов от насекомых

С 20 мая по 8 июня в лесах Криушинского и Клепиковского лесничеств будут наземным способом проводить обработку биопрепаратом от непарного шелкопряда.

Рязанцев предупредили об обработке лесов от насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды Рязанской области.

С 20 мая по 8 июня в лесах Криушинского и Клепиковского лесничеств будут наземным способом проводить обработку биопрепаратом от непарного шелкопряда.

Рязанцев попросили во время работ и в течение недели после них воздержаться от посещения лесов, сбора там лекарственных трав и выпаса животных.