Роспотребнадзор заявил о массовых отравлениях из-за студня
Лабораторные пробы показали, что в студне превышен максимально допустимый уровень нитрита натрия.
В нескольких регионах России зарегистрировали массовые отравления студнем. Об этом сообщила
Случаи отравления нитритом натрия зарегистрировали в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях.
Отмечается, что люди отравились продуктом «Студень столичный категории Б охлажденный», «Студень «Премиум», изготовленный
Лабораторные пробы показали, что в студне превышен максимально допустимый уровень нитрита натрия.
При выявлении продукции посоветовали обращаться в Роспотребнадзор и не употреблять ее в пищу.
Деятельность предприятия остановили.