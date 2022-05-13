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Роспотребнадзор заявил о массовых отравлениях из-за студня
Лабораторные пробы показали, что в студне превышен максимально допустимый уровень нитрита натрия.

В нескольких регионах России зарегистрировали массовые отравления студнем. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Случаи отравления нитритом натрия зарегистрировали в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях.

Отмечается, что люди отравились продуктом «Студень столичный категории Б охлажденный», «Студень «Премиум», изготовленный И. П. Сказыводов В. Ю (Иваново), даты выработки 29.04.2022, 27.04.2022, 02.05.2022.

Лабораторные пробы показали, что в студне превышен максимально допустимый уровень нитрита натрия.

При выявлении продукции посоветовали обращаться в Роспотребнадзор и не употреблять ее в пищу.

Деятельность предприятия остановили.