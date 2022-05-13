РБК: Сбербанк сократит начисление бонусов «Спасибо» с 1 июня

Решение приняли из-за снижения Центробанком размера комиссии, которую магазины платят банкам за прием карт.

Сбербанк сократит начисление бонусов «Спасибо» с 1 июня. Об это пишет РБК со ссылкой на собственный источник.

Решение приняли из-за снижения Центробанком размера комиссии, которую магазины платят банкам за прием карт. Снижение бонусов предусмотрено за безналичную оплату социально значимых товаров и услуг.

С 1 июня по 31 августа размер начисляемых баллов снизят с 0,5 до 0,3%. Это коснется категорий «Транспорт», «Детские товары», «Образование», «Здоровье», «Супермаркеты» и других.

Кроме этого, Сбербанк увеличит необходимую для начисления бонусов сумму безналичных платежей с 15 до 25 тысяч рублей.

Сообщается, что ранее размер кешбэка уже снизили такие банки как «Тинькофф», Росбанк, «Русский стандарт» и Газпромбанк.