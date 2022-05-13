Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России

В компании заявили, что идет процесс продажи российского бизнеса.

Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России. Об этом пишет « Коммерсант ».

В компании заявили, что идет процесс продажи российского бизнеса. Процесс планируют завершить «в кратчайшие сроки» и получить разрешение правительства для выполнения сделки.

Отмечается, что у компании Sylvamo, выпускающей бумагу, есть завод в Светогорске, мощность которого составляет 720 тысяч тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году от общей выручку фирмы 15% пришлось на Россию.