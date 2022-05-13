Первый канал вновь опроверг информацию о закрытии «Вечернего Урганта»

Данные появились в четверг, 12 мая, в ряде Telegram-каналов.

Первый канал опроверг информацию о закрытии телешоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

«Собачья чушь», — сообщил журналистам собеседник.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о возможном закрытии передачи. В частности, в публикациях отмечалось, что на студии начали разбирать декорации.

Также информация о закрытии «Вечернего Урганта» появлялась в феврале. Тогда телеканал также опроверг информацию.