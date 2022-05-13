На трассе «Амур» легковушка опрокинулась в кювет, погибли водитель и пассажир

Nissan Note при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет и перевернулся. После этого водитель и два пассажира вылетели из салона на проезжую часть.

На трассе «Амур» легковушка опрокинулась в кювет, погибли водитель и пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Еврейской автономной области.

Авария произошла в четверг, 12 мая, в 16:55. На 1 758 километре трассы «Амур» Nissan Note при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет и перевернулся. После этого водитель и два пассажира вылетели из салона на проезжую часть.

Водитель и один из пассажиров погибли на месте ДТП. Второго пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Биробиждана.