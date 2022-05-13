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Медведев предупредил о риске масштабного продовольственного кризиса
Он также предупредил, что могут возникнуть региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного решения многие годы и игнорируются интересы международных игроков.

Заместитель председателя Совета безопасноcти России Дмитрий Медведев предупредил, что миру грозит масштабный продовольственный кризис. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, после антироссийских санкций возможен логистический кризис, включая крах иностранных авиакомпаний, которым запрещен полет над Россией. Медведев добавил, что усилится кризис в тех государствах, которые ввели санкции по поставкам энергоносителей. Он назвал такие санкции «стреляющими в собственные ноги» государств. По словам зампреда Совбеза, рост цен на топливо продолжит расти, а также замедлится развитие цифровой экономики. Кроме того, может наступить международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.

Медведев заявил, что некоторые страны может ждать валютно-финансовый кризис, связанный с подрывом устойчивости национальных валют, инфляцией и разрушением. Он также предупредил, что могут возникнуть региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного решения многие годы и игнорируются интересы международных игроков.

Помимо этого, зампред Совбеза считает, что могут активизироваться террористы, считающие, что внимание запада отвлечено на разборки с Россией, а также могут начаться новые эпидемии из-за отказа сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или использования биологического оружия.

Медведев написал, что может настать упадок деятельности институтов, которые не доказали эффективность в ходе урегулирования ситуации на Украине, таких, например, как Совет Европы.

Также он сообщил о том, что появятся новые международные альянсы стран, «основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях».