Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 мая

В городе вновь проходит ряд культурных мероприятий, которые не стоит пропускать. О них мы расскажем в нашем традиционном обзоре.

Очередные майские выходные не заставляют себя долго ждать. В городе вновь проходит ряд культурных мероприятий, которые не стоит пропускать. О них мы расскажем в нашем традиционном обзоре.

«Крошка Енот»

В театре кукол 14 мая зрители увидят спектакль «Крошка Енот». Знаменитую сказку знают и взрослые и дети. Артисты театра предлагают побывать внутри сказки, в самом сердце ночного Леса. Крошку Енота ждет долгий путь. Он станет взрослым, сильным и счастливым в этом огромном, удивительном мире. Начало в 10 и в 12 часов.

«Будь в центре»

В Лесопарке открывается новый спортивный сезон. 14 мая в центре уличного спорта «Под мостом» состоится праздник «Будь в центре». Посетители смогут принять участие в соревнованиях по различным видам спорта (баскетбол, мини-футбол, волейбол). Желающие смогут попробовать свои силы на джампинг-батутах и в фитнес-программе. Также в рамках праздника состоится соревнование по функциональному многоборью «PROрыв-2022». Кроме того гостей ждет концертная программа с участием диджеев и артистов. Начало в 16 часов.

«Три Дня Дождя»

В клубе Old Tattoo Bar 14 мая выступит группа «Три Дня Дождя». Основанная в 2019 году в Кызыле, как творческий проект музыканта Глеба Викторова, на сегодняшний день группа выпустила уже два альбома и сегодня активно гастролирует по стране. Впервые и рязанцы смогут оценить весь творческий потенциал новой рок-группы, находящейся на взлете. Начало в 19 часов.

ButterflyTemple

А 15 мая на сцену Old Tattoo Bar выйдет легендарная российская группа ButterflyTemple — родоначальники pagan-metal в нашей стране. Основанная в 1995 году, сегодня спустя почти тридцать лет они стали классиками отечественного металла. Более того, в разные годы из состава группы появилось множество ныне любимых поклонниками folk и pagan музыки коллективов — «Омела», «Калевала», «Путь Солнца», «Невидь». В 2020 году, коллектив представляет свой новый альбом «Волчье Солнце». Одиннадцатая студийная работа группы вобрала в себя все лучшее, что было за эти годы. Начало концерта после 19 часов.

Ольга Чикина

В кафе-клубе «Старый парк» 15 мая с сольным концертом выступит Ольга Чикина — автор-исполнитель, представитель жанра авторской песни «новой волны» с песнями, наполненными идеализмом, иронией и в то же время непростой философией. Музыкальную поддержку на сцене ей окажет виолончелист Алексей Орлов, хорошо известный по работе с группой «Мельница». Начало концерта после 18 часов.

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