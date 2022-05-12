В Спасске скончался иерей Павел Шаров

Клирик Вознесенского храма Спасска скончался 9 мая в возрасте 63 лет.

В Спасске скончался иерей Павел Шаров. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила областная епархия.

Клирик Вознесенского храма Спасска скончался 9 мая в возрасте 63 лет.

Отпевание состоялось в среду, 11 мая в Вознесенском храме. Его провел благочинный Спасского северного округа протоиерей Константин Колесников в сослужении клириков Рязанской епархии.

Павла Шарова похоронили на кладбище рядом с храмом.

Спасский иерей также был известен как краевед, автор книг об истории родного края. В 1994 году он совместно с креведом Голабенковым выпустил двухтомник «Спасск», а в 1995 году выпустил сборник с повестью «Любава». Также в числе его работ были «Деяние предков наших», «На земле Древней Рязани», «Они защищали Отечество», «Город мой родной», «Спасской земли места благодатные» и другие сборники.