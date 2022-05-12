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В Сасове распространились фейки о драке между местными жителями и эвакуированными из Донбасса
В сети начала распространяться информация, что в местном кафе произошла драка между местными жителями и приезжими из ДНР и ЛНР. Драка якобы произошла 10 мая.

В Сасове распространились фейки о драке между местными жителями и эвакуированными из Донбасса. Пост об этом в четверг, 12 мая, появился в группе районной администрации.

В сети начала распространяться информация, что в местном кафе произошла драка между местными жителями и приезжими из ДНР и ЛНР. Драка якобы произошла 10 мая.

«У нас вчера 10 мая в ресторане „Соловей“ собрались беженцы из Донбасса, которых у нас в Сасово приняли. Были и мужчины и женщины. Напились. И стали кричать там „Слава Украине“. Наши сасовские ребята их там отдубасили как следует… Драка была капитальная», — говорится в рассылаемых сообщениях.

Однако местная администрация опровергла эту информацию. Они попросили не доверять информации из непроверенных источников.

«Все городские рестораны и кафе — в целости и сохранности. В драках с местными жителями эвакуированные из Донбасса замечены не были. Злоумышленники распространяют фейки через мессенджеры. Их уже ищет полиция», — добавили в районной администрации.