В Ряжске очевидцы спасли из горящего дома двух женщин и ребенка

Они разбили окно террасы и через него эвакуировали жильцов — 68-летнюю хозяйку дома, ее внука и его мать.

В Ряжске очевидцы спасли из горящего дома двух женщин и ребенка. Подробности в четверг, 12 мая, привело ИД «Пресса».

Инцидент произошел в среду, 11 мая, около 17 часов в доме № 45 по улице Свободы. Очаг возгорания находился на крыльце и заблокировал выход из дома жильцам — 68-летней хозяйке дома, ее внуку и его матери.

На огонь обратили внимание местные жители. Они разбили окно террасы и через него эвакуировали жильцов.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил крыльцо дома и чердак.

Основной версией происшествия сотрудники МЧС считают неосторожное обращение с огнем. Проводится проверка.