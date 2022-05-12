В Рязанской области в ночь на 13 мая ожидается гроза

Столбики термометра днем поднимутся до +20.

Рязанцам рассказали о погоде на субботу, 13 мая. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщается, что с 18.00 12 мая до 18.00 13 мая будет облачно с прояснениями. Однако ночью возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха составит +7…+12 градусов.

Днем преимущественно без осадков. Столбики термометра покажут отметку +15…+20 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Возможны порывы до 13-18 метров в секунду.