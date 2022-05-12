В Рязанской области простились с тремя воинами, героически погибшими на Донбассе

Церемония прощания состоялась в четверг, 12 мая.

В Рязанской области простились с тремя воинами, героически погибшими на Донбассе. Об этом сообщило областное правительство.

Церемония прощания состоялась в четверг, 12 мая.

В регионе простились с капитаном медицинской службы Антоном Врадием, врачом медицинского пункта 100 отдельной бригады разведки, гвардии старшим сержантом Евгением Федоровым, командиром отделения роты десантного обеспечения 137 гвардейского парашютно-десантного полка, гвардии рядовым Никитой Зиньковым, разведчиком отделения глубинной разведки 136 отдельного гвардейского разведывательного батальона 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей в Рязани и рязанском районе.

Свои соболезнования семьям погибших бойцов выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Ранее в Донецке в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова назвали площадь. Он был выпускником РВВДКУ имени Маргелова. Боец погиб во время специальной военной операции на Украине. У него остались дочь и жена, которая живет в Рязани. Путин подписал указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно.