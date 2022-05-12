В Рязанской области нашли 79 фальшивых банкнот

Отмечается, что самыми популярными остаются банкноты номиналом в пять тысяч рублей.

В Рязанской области с января по март 2022 года выявили 79 фальшивых банкнот. Об этом сообщили в региональном Г. У. Банка России по ЦФО.

Отмечается, что самыми популярными остаются банкноты номиналом в пять тысяч рублей: такой была каждая вторая поддельная купюры. Более 40% всех выявленных подделок составили фальшивки в 2000 рублей. Также в статистику попали 8 банкнот номиналом 1000 рублей и одна пятирублевая монета.

Специалисты добавили, что сократилось число денежных знаков иностранных государств. За период выявили одну банкноту номиналом 100 долларов США.

«Банк России рекомендует оценить не менее трех защитных признаков: на просвет, под углом и тактильно», — напомнила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.