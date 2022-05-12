В рязанской Горроще на 19 улицах отключат воду 13 мая
Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.
В Рязани 19 улиц останутся без воды. Об этом в четверг, 12 мая,
Воду отключат в пятницу, 13 мая, по следующим адресам:
с 9.00 до 15.00
- улица Молодцова, дома № 11 корпус 1, 5 корпус 1;
- улица Октябрьская, дом № 1;
- улица Станкозаводская, дома №№ 10, 11 (библиотека-филиал № 3), 11, 12, 13, 14/2, 9.
с 10.00 до 12.00
- улица 2-я Линия, дома с № 1 по 9 (нечетная сторона);
- улица 4-я Линия, дома №№ 1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 5, 65, 67, 69;
- улица 5-я Линия, дом № 46а;
- улица 6-я Линия, дома №№ 10, 18, 20, 24, 4, 6, 8;
- улица Гагарина, дома с №№ 72/3 по 160/2 (четная сторона), 158 (гимназия № 2);
- улица Дзержинского, дома №№ 74/76, 78 (школа № 16);
- улица Островского, дома с №№ 12 по 24 (четная сторона), с 13 по 23 (нечетная сторона), 15а (д/сад № 12);
- улица Полетаева, дома с №№ 10 по 32 (четная сторона), с 19 по 33 (нечетная сторона), 14 (гимназия № 5);
- улица Пушкина, дома №№ 27, 35;
- улица Стройкова, дома №№ 64, 49;
- улица Татарская, дома с №№ 20 по 68 (четная сторона), с 43 по 91 (нечетная сторона).
с 10.00 до 13.00
- улица Братиславская, дома №№ 6 корпус 1, 6, 8 корпус 1, 8, 10 (Рязанский завод плавленных сыров), 27а, 27 (общежитие РГРТУ);
- улица Гагарина, дома №№ 53 (городская клиническая поликлиника № 6), 53, 55, 65, 63/29 (общежитие РГРТУ), 59а (ООО «Спектр»), 59 (Радиоакадемия), 53;
- улица Полетаева, дома №№ 32, 30 (общежитие РГРТУ), 30 корпус 1 (общежитие РГРТУ), 34 (ТЦ «Кристалл»);
- улица Пушкина, дома №№ 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4, 6, 1б (бассейн «Радиоволна»);
- улица Семашко, дома №№ 48, 50 (д/сад № 65), 52, 54/2, 48а (больница ФСИН), 56 (бассейн «Буревестник»).
Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.