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В Рязани задержали пьяного водителя
Инцидент произошел на улице Энгельса.

В Рязани задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Патрульные на улице Энгельса обратили внимание на «ГАЗель», проехавшую мимо на большой скорости. Через некоторое время машина повредила другой припаркованный автомобиль. Водитель поторопился скрыться с места ДТП.

Позже полицейские начали преследование машины. Они остановили ее, заблокировав.

Во время общения патрульные обратили внимание на шаткую походку мужчины и запах алкоголя изо рта. На место вызвали наряд ГИБДД.

35-летний рязанец прошел освидетельствование. У него выявили 0,677 миллиграмм алкоголя на литр воздуха.

На мужчину составили административный протокол.