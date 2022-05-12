В Рязани задержали пьяного водителя
Инцидент произошел на улице Энгельса.
В Рязани задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба
Патрульные на улице Энгельса обратили внимание на «ГАЗель», проехавшую мимо на большой скорости. Через некоторое время машина повредила другой припаркованный автомобиль. Водитель поторопился скрыться с места ДТП.
Позже полицейские начали преследование машины. Они остановили ее, заблокировав.
Во время общения патрульные обратили внимание на шаткую походку мужчины и запах алкоголя изо рта. На место вызвали наряд ГИБДД.
35-летний рязанец прошел освидетельствование. У него выявили 0,677 миллиграмм алкоголя на литр воздуха.
На мужчину составили административный протокол.