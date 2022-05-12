В Рязани сбили 15-летнюю девочку
ДТП произошло примерно в 8:05 у дома № 13"А" по улице Интернациональной. 53-летний рязанец на «УАЗе» сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному.
В среду, 11 мая, в Рязани на улице Интернациональной сбили 15-летнюю девочку. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 8:05 у дома № 13"А" по улице Интернациональной. 53-летний рязанец на «УАЗе» сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному.
Подросток получил травмы. Ей оказали медпомощь. Проводится проверка.