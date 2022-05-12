В Рязани разыскивают 42-летнего мужчину

Мужчина пропал 1 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязани пропал 42-летний Геннадий Русанов. Ориентировку на поиск мужчины в четверг, 12 мая, разместил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал 1 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Геннадий Русанов ростом 175 сантиметров имеет русые волосы с проседью и зеленые глаза. В день пропажи был одет в черные джинсы, черный свитер, черную ветровку и белые кроссовки. С собой также была дорожная черная сумка.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам 112 или 8 (800)700-54-52.