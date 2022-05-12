В Рязани при столкновении двух легковушек пострадал мужчина

Авария случилась в четверг, 12 мая, на трассе М-5.

В Рязани при столкновении двух автомобилей пострадал мужчина. Информацию опубликовало региональное УМВД.

Авария произошла в четверг, 12 мая, примерно в 12:00, на 198 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 65-летний рязанец на Renault Kaptur врезался в Lada Priora, за рулем которого был 45-летний мужчина. В результате аварии 34-летнего пассажира отечественного автомобиля госпитализировали.

Проводится проверка.