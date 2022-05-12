В Рязани до конца 2023 года отремонтируют более 65 километров дорог

Об этом заявила мэр Рязани Елена Сорокина на заседании облдумы.

В Рязани до конца 2023 года отремонтируют более 65 километров дорог. Об этом в четверг, 12 мая, заявила мэр Рязани Елена Сорокина на заседании облдумы.

По ее словам, до конца текущего года рязанские власти намерены привести в порядок около 61% дорог.

Также она заявила, что в ближайшее время рязанские власти заключат контракты по ремонту 47 участков «картами», комплексному ремонту десяти участков дорог и 16 участков капитально отремонтируют.

«Подробно дадим адреса всех видов ремонта, сроки, информацию о подрядчиках. Опубликуем все, чтобы максимально открыто, гласно, подконтрольно шел ремонт», — добавила мэр.

Ранее мэр заявила, что в Рязани в 2023 году расширят Касимовское шоссе.