В России продлили ограничение полетов в некоторые аэропорты центральной и южной части страны

Оно действует с 24 февраля.

Росавиация продлила режим временного ограничения полета в некоторые аэропорты центральной и южной части страны. Об этом ведомство сообщило на своем сайте .

Так, полеты в аэропорты Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Элисты, Симферополя, Анапы и Воронежа ограничены до 19 мая.

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по другим маршрутам. Им предложили использовать аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Москвы и Ставрополя.

Режим временного ограничения полетов действует с 24 февраля.