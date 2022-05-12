В России продлили ограничение полетов в некоторые аэропорты центральной и южной части страны
Оно действует с 24 февраля.
Росавиация продлила режим временного ограничения полета в некоторые аэропорты центральной и южной части страны. Об этом ведомство сообщило на своем
Так, полеты в аэропорты Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Элисты, Симферополя, Анапы и Воронежа ограничены до 19 мая.
Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по другим маршрутам. Им предложили использовать аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Москвы и Ставрополя.
Режим временного ограничения полетов действует с 24 февраля.