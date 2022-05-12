В России сеть АЗС компании Shell выкупит «Лукойл»

Компания подписала с американской организацией соглашение о покупке 100%-ой доли в ООО «Шелл Нефть».

В России «Лукойл» выкупит дочернюю компанию Shell. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на «Лукойл».

У компании Shell в стране есть сеть АЗС и завод смазочных материалов.

Компания подписала с американской организацией соглашение о покупке 100%-ой доли в ООО «Шелл Нефть». Сделка завершится, когда ее одобрит федеральная антимонопольная служба.

Ранее компания Shell заявила о приостановке своих АЗС в России. Организация была намерена продать свой бизнес в стране.