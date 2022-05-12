Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
17°
Птн, 13
14°
Сбт, 14
14°
ЦБ USD 68.84 1.46 12/05
ЦБ EUR 72.63 1.53 12/05
Нал. USD 0 / 10000 14:33
Нал. EUR 0 / 10000 14:33
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
2 357
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
4 066
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
9 143
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
12 776
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России сеть АЗС компании Shell выкупит «Лукойл»
Компания подписала с американской организацией соглашение о покупке 100%-ой доли в ООО «Шелл Нефть».

В России «Лукойл» выкупит дочернюю компанию Shell. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на «Лукойл».

У компании Shell в стране есть сеть АЗС и завод смазочных материалов.

Компания подписала с американской организацией соглашение о покупке 100%-ой доли в ООО «Шелл Нефть». Сделка завершится, когда ее одобрит федеральная антимонопольная служба.

Ранее компания Shell заявила о приостановке своих АЗС в России. Организация была намерена продать свой бизнес в стране.