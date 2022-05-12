В России изменится порядок начисления пенсий

Порядок выплат изменится в июне.

С 1 июня в России вступит в силу закон, согласно которому изменится порядок начисления пенсии по потере кормильца. Об этом передает Life .

Совершеннолетним выпускникам школ сохранят право на выплату этой пенсии до 1 сентября, они смогут получать ее на протяжении всего периода учебы. Пособия будут выплачивать до 23 лет.

Также предусматривается упрощенный порядок выплат по случаю потери кормильца для учащихся колледжа или вуза. Отмечается, что для выплат заявление писать не нужно, подростки продолжат ее получать.

Кроме того, детям, достигшим 18-летнего возраста, обучающиеся очно, больше не будет требоваться доказательств иждивения. Нововведение также относится к учащимся в иностранных учреждения за пределами территории России.

Отмечается, что на момент смерти кормильца дети не должны были работать или вести другую деятельность, в период которой они подлежат пенсионному страхованию. Выплату не сможет получать официально обустроенный студент, работодатель которого делает отчисления в ПФР.

Также готовится массовая индексация пенсий, которая также коснется соцвыплат и МРОТ. Отмечается, что индексацию произведут автоматически. По предварительной информации, она составит 8-9%, но точные данные будут известны позже.

С 1 июня прибавку к пенсии получат некоторые пенсионеры. Речь идет о тех, кто уволился в феврале этого года. Выплаты будут увеличены автоматически, страховые пенсии проиндексируют на 8,6%.

Кроме того, до 1 января 2023 года по особому порядку будут осуществляться выплаты людям по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний людям, проживающим за пределами России. В июне также планируется проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам.

Помимо этого, в июне пенсионеры, достигшие 80 лет, получат повышение фиксированной выплаты на 100%. Их пенсия повысится на 6564 рубля 31 копейку. Эту же прибавку получат и инвалиды, которым в июне будет установлена первая группа.