В Приморском крае 11-летний мальчик утонул во время рыбалки

Инцидент произошел на реке Рудная в Дальнегорске.

В Приморском крае мальчик утонул во время рыбалки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на краевое управление следкома.

Инцидент произошел в Дальнегорске во вторник, 10 мая. 11-летний мальчик без разрешения взрослых пошел на реку Рудная, чтобы порыбачить, и утонул. Уточняется, что тело ребенка нашли прохожие.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика, смерть которого наступила в результате утопления во время рыбалки. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — указано в сообщении следкома.

Следователи осмотрели место трагедии. Назначены экспертизы. Специалисты допрашивают свидетелей.