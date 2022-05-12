В Приморском крае 11-летний мальчик утонул во время рыбалки
Инцидент произошел на реке Рудная в Дальнегорске.
В Приморском крае мальчик утонул во время рыбалки. Об этом сообщило
Инцидент произошел в Дальнегорске во вторник, 10 мая. 11-летний мальчик без разрешения взрослых пошел на реку Рудная, чтобы порыбачить, и утонул. Уточняется, что тело ребенка нашли прохожие.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика, смерть которого наступила в результате утопления во время рыбалки. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — указано в сообщении следкома.
Следователи осмотрели место трагедии. Назначены экспертизы. Специалисты допрашивают свидетелей.