В Подмосковье женщина отравила сына и покончила с собой

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В Подмосковье возбудили дело из-за гибели 42-летней женщины и ее 15-летнего сына. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы регионального главка следкома Ольгу Врадий.

Дело открыто по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, в среду, 11 мая, женщина нашла в квартире в Балашихе родственницу с сыном. Они были в тяжелом состоянии. Женщина вызвала скорую, однако их спасти не удалось.

Как рассказали журналистам источники в правоохранительных органах, предположительно, женщина сперва могла отравить сына, а после покончить с собой.

Врадий отметила, что для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы. Также следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего.