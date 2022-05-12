В Подмосковье женщина отравила сына и покончила с собой
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
В Подмосковье возбудили дело из-за гибели 42-летней женщины и ее 15-летнего сына. Об этом сообщило
Дело открыто по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
По версии следствия, в среду, 11 мая, женщина нашла в квартире в Балашихе родственницу с сыном. Они были в тяжелом состоянии. Женщина вызвала скорую, однако их спасти не удалось.
Как рассказали журналистам источники в правоохранительных органах, предположительно, женщина сперва могла отравить сына, а после покончить с собой.
Врадий отметила, что для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы. Также следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего.