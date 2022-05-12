Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
17°
Птн, 13
14°
Сбт, 14
14°
ЦБ USD 65.79 -3.05 13/05
ЦБ EUR 68.78 -3.85 13/05
Нал. USD 0 / 10000 18:35
Нал. EUR 0 / 10000 18:35
Новости
Публикации
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
2 475
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
4 176
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
9 246
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
12 899
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Подмосковье женщина отравила сына и покончила с собой
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В Подмосковье возбудили дело из-за гибели 42-летней женщины и ее 15-летнего сына. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы регионального главка следкома Ольгу Врадий.

Дело открыто по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, в среду, 11 мая, женщина нашла в квартире в Балашихе родственницу с сыном. Они были в тяжелом состоянии. Женщина вызвала скорую, однако их спасти не удалось.

Как рассказали журналистам источники в правоохранительных органах, предположительно, женщина сперва могла отравить сына, а после покончить с собой.

Врадий отметила, что для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы. Также следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего.