В Милославском осудят 21-летнего парня за реабилитацию нацизма

Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В Милославском осудят 21-летнего парня за реабилитацию нацизма. Подробности в четверг, 12 мая, привела пресс-служба регионального следкома.

Следователи установили, что подозреваемый находился у себя дома. Он разместил в интернете видеоролики, в которых отрицаются факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», содержащие одобрение преступлений, установленных указанным приговором.

Преступную деятельность выявили сотрудники центра противодействия экстремизму УМВД по региона. После этого было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на пять лет.