В Магаданской области прокуратуру возглавил бывший рязанский прокурор Илья Максимов

Информация о бывшем главе магаданской прокуратуры Олеге Седельникове пропала с сайта ведомства.

В Магаданской области прокуратуру возглавил бывший рязанский прокурор Илья Максимов. Об этом в четверг, 12 мая, стало известно РЗН.инфо.

С сайта магаданской областной прокуратуры пропала информация о прокуроре Колымы Олеге Седельникове. В 2019 году его назначил на должность Владимир Путин.

Теперь магаданскую прокуратуру возглавляет рязанец Илья Максимов. Он вступил в должность в роли исполняющего обязанности.

Фото «Весьма»