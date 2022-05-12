В Магаданской области прокуратуру возглавил бывший рязанский прокурор Илья Максимов
Информация о бывшем главе магаданской прокуратуры Олеге Седельникове пропала с сайта ведомства.
В Магаданской области прокуратуру возглавил бывший рязанский прокурор Илья Максимов. Об этом в четверг, 12 мая, стало известно РЗН.инфо.
С сайта магаданской областной прокуратуры пропала информация о прокуроре Колымы Олеге Седельникове. В 2019 году его назначил на должность Владимир Путин.
Теперь магаданскую прокуратуру возглавляет рязанец Илья Максимов. Он вступил в должность в роли исполняющего обязанности.
Фото «Весьма»