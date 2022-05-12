В Красноярском крае мужчина случайно поджег памятник архитектуры
Инцидент произошел в Канске.
В Красноярском крае мужчина случайно поджег здание, являющееся памятником архитектуры. Об этом сообщило
По данным полицейских, инцидент произошел в среду, 11 мая, в Канске.
По версии ведомства, молодой человек вместе с приятельницей распивал алкоголь в неэксплуатируемом деревянном двухэтажном доме. В один из моментов, когда он уснул, у него из рук выпала непотушенная сигарета. Из-за этого сухая ветошь вспыхнула.
Отмечается, что сгоревшее здание являлось объектом культурного наследия.