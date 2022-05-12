В Башкирии в ДТП с двумя «ВАЗами» погиб человек и пятеро пострадали

На месте работают полиция и экстренные службы.

В Шаранском районе Башкортостана столкнулись «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2114». В ДТП погиб человек, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на 15 километре дороги Шаран-Тюменяк. Погиб человек, который находился в «четырнадцатой», также двух человек из этого автомобиля доставили в больницу. Из второй машины госпитализировали водителя и двух пассажиров.

На месте работают полиция и экстренные службы.

Подробности уточняются.