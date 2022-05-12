В Александро-Невском районе мужчина влез в квартиру знакомой и изнасиловал ее

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В Александро-Невском районе мужчина влез в квартиру знакомой и изнасиловал ее. Подробности происшествия в четверг, 12 мая, сообщил региональный следком.

Инцидент случился в ночь на 6 мая. 22-летний мужчина через балкон пробрался в квартиру знакомой и изнасиловал ее. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи назначили судебные экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.