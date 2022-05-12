СМИ: 20 европейских компаний открыли счета для покупки российского газа в «Газпромбанке»

По информации Bloomberg, еще 14 фирм просят необходимые документы.

20 европейских компаний открыли счета для покупки российского газа в «Газпромбанке». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее СМИ рассказывало о десяти компаниях, открывших счета в учреждении. После, по версии издания, к ним присоединились еще столько же фирм.

«В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы», — процитировало Bloomberg слова собеседника. При этом он не назвал компании.