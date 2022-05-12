Рязанские следователи просят помочь опознать фрагменты тела мужчины, найденные 25 лет назад

Рязанские следователи просят помочь раскрыть уголовное дело по статье «Убийство». Подробности в четверг, 12 мая, привел региональный следком.

Фрагменты трупа неизвестного мужчины обнаружили 7 июня 1997 года в водоотстойнике полигона бытового мусора вблизи трассы «Москва-Челябинск» в Рязани. Личность погибшего до сих пор не удалось установить.

На момент обнаружения на трупе имелась следующая одежда:

— футболка темно-коричневого (черного) цвета, спереди и на левом рукаве которой имеются надписи «KEINE MACHT DEN DROGEN»;

— темно-коричневая кожаная дубленка (куртка) средних размеров с меховым воротником, на подкладке из коричневого натурального меха, производства Югославии.