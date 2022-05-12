Рязанку, не пропустившую скорую, оштрафовали на три тысячи рублей

Об этом сообщило региональное УМВД.

Рязанку, не пропустившую «скорую», оштрафовали на три тысячи рублей. Об этом сообщило региональное УМВД.

Во время проверки сотрудники ГАИ выяснили, что инцидент произошел в среду, 11 мая, примерно в 8:48, в районе дома № 31 по улице Бирюзова.

45-летняя рязанка на Renault Duster не предоставила преимущество автомобилю, имеющему специальные цветографические схемы, надписи обозначения, а также с включенными синими проблесковыми маячками и спецсигналом.

Женщину, нарушившую правила, привлекли к административной ответственности и оштрафовали.|