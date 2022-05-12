РГАТУ имени Костычева провел круглый стол «Перспективы развития племенной работы в Рязанской области»

В нем участвовали чиновники, представители АО «Московское», ректор вуза, а также учащиеся и сотрудники факультета ветеринарной медицины и биотехнологии.

РГАТУ имени Костычева провел круглый стол «Перспективы развития племенной работы в Рязанской области». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие проходило на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии в начале мая. В нем участвовали ректор вуза Александр Шемякин, зампред правительства региона Дмитрий Филиппов, глава минсельхоза области Борис Шемякин, генеральный директор АО «Московское» Иван Янчуков, а также сотрудники и обучающиеся факультета. На встрече собравшиеся обсудили текущее положение в агропромышленном комплексе региона.

В итоге специалисты подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно должно способствовать взаимодействию между Рязанским агротехнологическим университетом, минсельхозом региона и АО «Московское» в развитии племенного животноводства региона, подготовки и переподготовки кадров для аграрного сектора с участием профессионального сообщества, а также проведении совместных научно-исследовательских работ.

В завершении работы круглого стола участники ознакомились с материально-технической базой факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Они осмотрели виварий, современный доильный зал, специализированные лаборатории и мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills.