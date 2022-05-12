Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями

Об этом президент заявил на совещании по экономическим вопросам.

Президент России Владимир Путин заявил, что курс рубля в 2022 году показывает лучшую динамику среди всех мировых валют. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам, пишет РИА Новости .

При этом Владимир Путин отметил, что Россия справляется с внешними вызовами, спровоцированные западными сакнциями. По его словам, в стране замедляется инфляция. Так, за предыдущий месяц она в несколько раз уменьшилась к уровню марта.

«Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента — это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции», — заявил Путин.