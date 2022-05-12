Почтальоны Рязанской области могут доставить на дом новые социальные выплаты на детей

В Рязанской области семьи с низким доходом могут претендовать на получение новых социальных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. После одобрения пособий люди смогут получать их дома. Деньги доставят почтальоны.
Подать заявление на пособие можно через портал Госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Для получения денег на дому, нужно выбрать в заявлении способ получения «через Почту» и указать «с доставкой на дом». Услуга бесплатна. Отмечается, что она актуальна для людей, проживающих в местах без доступа к банкоматам.
Также почтальоны доставляют на дом и другие социальные выплаты, в том числе пенсии. Особенно такая услуга помогает маломобильным жителям Рязанской области: в основном, это пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением из-за ограничений здоровья.
97,1% клиентов «Почты» из региона предпочитают получать пенсии на дому при помощи почтальонов. Остальные 2,9% забирают пособия в отделениях.
При обслуживании на дому клиенты могут получить и другие услуги. С помощью мобильного терминала почтальон может принять оплату коммунальных услуг, услуг связи, налогов, штрафов ГИБДД, кредитов, госпошлины, а также оформить страховку и подписку на периодические издания. Также почтальону можно оставить заявку на доставку необходимых товаров из ассортимента почтовых отделений.
«Почта России» строго контролирует сроки и качество доставки. Чтобы получать пенсию и выплаты по месту проживания, пенсионеру достаточно написать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Открытие счета для этого не требуется — почтальоны приносят пособия наличными вместе с документами на выплаты. При смене адреса получателю достаточно направить уведомление в территориальный отдел Пенсионного фонда с новым адресом фактического проживания. Помочь оформить бланк заявления может почтальон или начальник почтового отделения, в ПФР документ направляется заказным письмом.