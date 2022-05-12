Почтальоны Рязанской области могут доставить на дом новые социальные выплаты на детей

Подать заявление на пособие можно через портал Госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать в заявлении на выплату способ получения через «Почту» и указать «с доставкой на дом». Эта услуга бесплатна.

В Рязанской области семьи с низким доходом могут претендовать на получение новых социальных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. После одобрения пособий люди смогут получать их дома. Деньги доставят почтальоны.

Подать заявление на пособие можно через портал Госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Для получения денег на дому, нужно выбрать в заявлении способ получения «через Почту» и указать «с доставкой на дом». Услуга бесплатна. Отмечается, что она актуальна для людей, проживающих в местах без доступа к банкоматам.

Также почтальоны доставляют на дом и другие социальные выплаты, в том числе пенсии. Особенно такая услуга помогает маломобильным жителям Рязанской области: в основном, это пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением из-за ограничений здоровья.

97,1% клиентов «Почты» из региона предпочитают получать пенсии на дому при помощи почтальонов. Остальные 2,9% забирают пособия в отделениях.

При обслуживании на дому клиенты могут получить и другие услуги. С помощью мобильного терминала почтальон может принять оплату коммунальных услуг, услуг связи, налогов, штрафов ГИБДД, кредитов, госпошлины, а также оформить страховку и подписку на периодические издания. Также почтальону можно оставить заявку на доставку необходимых товаров из ассортимента почтовых отделений.

«Почта России» строго контролирует сроки и качество доставки. Чтобы получать пенсию и выплаты по месту проживания, пенсионеру достаточно написать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. Открытие счета для этого не требуется — почтальоны приносят пособия наличными вместе с документами на выплаты. При смене адреса получателю достаточно направить уведомление в территориальный отдел Пенсионного фонда с новым адресом фактического проживания. Помочь оформить бланк заявления может почтальон или начальник почтового отделения, в ПФР документ направляется заказным письмом.