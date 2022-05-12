На пожаре в Рязани на улице Татарской спасли мужчину

На пожаре в Рязани спасли мужчину. Об этом сообщила журналист «Медиарязани» Людмила Рубцова.

В четверг, 12 мая, в доме № 17 на улице Татарской произошел пожар на пятом этаже дома. Пострадал мужчина. Пожарным удалось его вынести из огня.

«Сообщение о пожаре в квартире на улице Татарская поступило в 21:18. Площадь пожара около двух кв. м. В тушении участвовало три машины и 12 человек. В 21:32 ликвидация пожара», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали.

Фото Людмила Рубцова