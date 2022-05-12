Мэр Рязани проинспектировала детскую школу искусств № 7 после ремонта

В филиале школы работает отделение народных инструментов, вскоре откроется оркестровое направление, дети будут учиться живописи и хореографии.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила ремонт в детской школе искусств № 7. Об этом в четверг, 12 мая, она написала на личной странице «ВКонтакте».

Детская школа искусств находится в доме № 58 корпус 7 по улице Новоселов. В филиале школы работает отделение народных инструментов, вскоре откроется оркестровое направление, дети будут учиться живописи и хореографии.

Во время ремонта рабочие оборудовали для занятий учебные кабинеты, сделали актовый зал.

«Сейчас мы погасили острую потребность в художественном образовании детей 5, 6 и 7 микрорайонов. Наша задача — обеспечить достойные условия для творческого развития всех детей, которые к этому стремятся», — рассказала Елена Сорокина.

По словам Елены Сорокиной, вскоре в Дашково-Песочне построят еще одну школу искусств на 1100 мест. На ее проектирование и экспертизу выделят 5,5 миллионов рублей.

«Завтра состоится первая рабочая встреча по проектированию новой школы, а пока мы ждем открытия филиала. Сегодня будет красочный и душевный праздник для всех, а, главное, для детей! Пусть в этих классах будет тепло и уютно, и ребята наполняют их творчеством и вдохновением!» — заключила Елена Сорокина.