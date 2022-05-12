Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте НАТО и России

Он отметил, что сценарий будет катастрофическим для всех.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о риске ядерной войны с НАТО. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

По словам Медведева, западные аналитики пытаются внедрить в повестку дня тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом.

Он объяснил, что западные страны развязали с Россией «proxy war». По его словам, страны НАТО «накачивают» Украину оружием, готовят ее войска к использованию западной техники, отправляют наемников и проводят учения стран альянса у границ России, что повышает вероятность прямого и открытого конфликта «вместо ведущейся ими „войны по доверенности“».

«У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну», — заявил Медведев.

Он отметил, что сценарий будет катастрофическим для всех.