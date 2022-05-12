Малков пообещал решить проблемы экологии и общественного транспорта в Рязани

Также Павел Малков добавил, что в настоящее время он формирует команду вместе с которой будет решать все поставленные проблемы.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков пообещал решить проблемы экологии и общественного транспорта в Рязани. Об этом в четверг, 12 мая, он написал в своем Telegram-канале.

«Я вижу ваши сообщения, вопросы качества дорог, медицинских услуг, экологии, функционирование и состояние общественного транспорта будут решены. Также поступает множество жалоб из области, например о Ряжском путепроводе», — написал он.

Также Павел Малков добавил, что в настоящее время он формирует команду, вместе с которой будет решать все поставленные проблемы.