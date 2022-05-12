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Глава КСП рассказал о неиспользуемом оборудовании в рязанской больнице за 13 миллионов рублей
Речь идет об ультразвуковом эндоскопическом центре.

В четверг, 12 мая, на заседании Рязанской областной думы председатель контрольно-счетной палаты Роман Кузьмичев рассказал о выделенных средствах из бюджета, которые израсходовали неэффективно.

По его словам, в БСМП не используется оборудование стоимостью более 13 миллионов рублей.

Выяснилось, что при строительстве больницы в апреле 2019 года закупили ультразвуковой эндоскопический центр. Однако использовать его до сих пор не могут. По словам председателя, при формировании технического задания к закупке не указали поставку линейного ультразвукового эндоскопа, а без него невозможна работа центра.

Депутат Сергей Пупков прокомментировал ситуацию. Он отметил, что комитет областной думы отправлял запрос из-за возникшей проблемы. В ответе было сказано, что БСМП перепрофилировали в ковидный госпиталь и необходимости в эндоскопическом центре не возникало. Депутат добавил, что госпиталь открыли в 2020 году, в то время как комплекс закупили в 2019 году.

Сроки поставки необходимого оборудования так и остались неизвестны.

В обсуждении принял участие и глава регионального парламента Аркадий Фомин. По его словам, когда докупят необходимое оборудование, ультразвуковой эндоскопический центр «физически и морально устареет».