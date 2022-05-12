ФСБ заявила о предотвращенном теракте в Курской области

Подозреваемого в подготовке задержали.

В Курской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федеральной службы безопасности.

По версии ведомства, мужчина действовал по согласованию с украинскими спецслужбами. В релизе отмечается, что он планировал взрывы на территории одного или нескольких объектов Курска с массовым скоплением людей «с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

Во время обыска в доме мужчины изъяли травматическое оружие с патронами, две самодельные взрывчатки и нацистскую литературу. На него завели уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. «Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину», — указали в ФСБ.