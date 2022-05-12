Эвакуированные из РГАТУ студенты смогут забрать вещи из корпуса лишь завтра

Ранее появилась информация, что главный корпус РГАТУ заниминирован. На месте работают кинологи.

Студентам рязанского агротехнологического университета сообщили, что они могут забрать свои вещи из корпуса только на следующий день. Об этом в четверг, 12 мая, стало известно «Новой газете».

Ранее появилась информация, что главный корпус РГАТУ заниминирован. На месте работают кинологи.

Студентам, которые оставили свои вещи в здании, сообщили, что они смогут это сделать лишь в пятницу, 13 мая.